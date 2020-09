Hoy domingo 27 de setiembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Hoy es un día en el cual, las cosas que hiciste rinden sus frutos y estarás muy satisfecho de tus logros. En salud las cosas están mejorando si es que adolecías una enfermedad pasajera.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo)

Sincera tu relación sentimental, no está siendo lo que solía ser y te está dando muchos problemas, si tiene solución continua sino apuesta por buscar tu felicidad por otro lado. En salud adolecerás problemas estomacales.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

Es un día cargado de mucha emotividad y de sentimientos encontrados aprovecha para examinar tus sentimientos y solucionar tus conflictos internos. En la salud desde el punto de vista orgánico todo funciona bien.

CÁNCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

Se acerca cada día más, un periodo agradable para el ámbito amoroso mas no así, para el económico que te dará más de un dolor de cabeza, debido a que en el trabajo se presentan dificultades fuertes.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

Debes implementar tu hogar para realizar con mayor comodidad el trabajo que te van a encomendar. En el plano amoroso hay más de una persona interesada en ti, analiza cual es la que más te interesa.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

Se da mucha tensión en el ambiente en el cual te desenvuelves y eso es por las distintas ideas que se presentan y que no llegan a ponerse de acuerdo. Cuida tu salud debes cuidar más de tu gastritis.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Es momento de realizar una compra importante ya que todo está bajando, para que luego lo vendas a mas, sería una excelente ganancia, al margen de continuar con tu trabajo habitual.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

Las metas que te pongas serán cumplidas si es que no son demasiado ambiciosas. En salud tu mal genio no ayuda para tu hígado y colon que no está funcionando correctamente, cuídate más.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

La persona que tanto te interesa se comunicara contigo y esto te hará ponerte contento. Cuida tu sueño que no está siendo bueno, tienes que dormir más tiempo y con más calidad para producir mas.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Te toca apoyar a tu pareja en sus planes y proyectos porque realmente te interesa y deseas que le vaya bien en todo. Ten el valor de enfrentar los problemas familiares que se presenten y soluciónalos.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

Se presenta la posibilidad de invertir tu dinero de manera adecuada, dinero que recién has conseguido gracias a tu buena intuición, entonces tienes que seguir haciéndole caso a esa buena racha de intuición

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

Las buenas energías a tu alrededor, se sienten y esto hace más fácil que las cosas que tienes en mente las materialices. En salud estas pasando por problemas de tipo estomacal, ten cuidado con lo que comes.

