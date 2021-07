El hijo de Pedro Castillo, Arnold Castillo, de 16 años, le confesó al programa dominical ‘Panorama’ qué castigo le dio su papá cuando rompió una luna en su colegio. Además, confirmó que tras sentir tanto miedo por lo ocurrido se escondió.

“Una vez rompí una luna de mi escuela, cuando estaba jugando, pensé que me iban a castigar. Mis compañero decían que el director me iba pegar con correa, yo estaba muriéndome de miedo y me escondí. Luego llegó mi papá y mis amigos decían que iba a castigar”, narró para Panorama.

“Mi papá dijo ‘a ver, cuál es la travesura que has hecho’. Le enseñaron la luna rota, los vidrios... Lo único que dijo fue ‘ya pues hijo, lo has hecho jugando, yo lo voy a pagar’. Encima me dio mi propina”, finalizó.

El adolescente también contó que estudió tres años en la localidad de su papá, en Puña, y luego fueron a Chugur. Pedro Castillo solo le enseñó a su hijo en primer grado, Arnold le decía profesor y no papá.

