Tras las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra en relación a las dosis contra el COVID-19 que recibió y los inconvenientes que tiene ahora para ingresar a espacios cerrados, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que puede acceder a la vacuna y reiteró que “el derecho a la vacunación es para todos los ciudadanos”.

“En primer lugar, hemos pedido información al Cayetano Heredia porque no sabemos el registro de vacunas que varias personas han recibido al margen de la vacunación oficial. El Cayetano Heredia que nos envié esa información, que nos trasparente esa información”, precisó el titular de Salud a TV Perú Noticias en relación a las personas investigadas en el caso “Vacunagate”, quienes recibieron dosis de Sinopharm de manera irregular en febrero de este año.

En esa línea, el ministro Cevallos recordó que su sector ya dio la disposición para que este grupo de personas pueda vacunarse. ”Ya dimos la disposición para que las personas que están inmersas en este problema, el Vacunagate, puedan vacunarse. Acá no se excluye a nadie de la vacunación. Todo lo contrario, hacemos todos los esfuerzos para que las personas vayan y se vacunen. Así que cualquiera, el presidente (Vizcarra) incluso tiene el derecho de ir y se puede vacunar. No hay problema”, aseguró.

“Lo que necesitamos y pedimos al Cayetano es el registro para saber cuántas vacunas efectivamente se están recibiendo, pero el derecho a la vacunación es para todos los ciudadanos”, puntualizó.

VIZARRA SOBRE SU VACUNACIÓN

El exmandatario Vizcarra aseguró - a través de un video- que solo se le aplicó una dosis de la vacuna de Pfizer y no la segunda, ni tampoco la dosis de refuerzo, ya que fue excluido del padrón del Minsa tras conocerse que recibió la vacuna del laboratorio Sinopharm cuando era presidente y no formaba parte del ensayo clínico desarrollado por la UPCH.

“Lo que he recibido es una dosis. (…) ¿Cuándo recibí esta dosis? Yo he respetado y me acerqué 27 de junio y recibí la primera dosis. Fui al Ministerio de Salud y me dieron mi carnet de vacunación. (…) La enfermera me dijo que regrese en 3 semanas para la segunda dosis […] Cuando fui por la segunda dosis ya me habían retirado del padrón”, contó Vizcarra a través de sus redes sociales.

