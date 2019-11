God Level All Stars | Cómo nació el roce entre Misionero y Walls que originó inesperada reacción del host | VIDEO

La primera fecha de God Level All Stars en Argentina dejó muchas rimas de alto nivel por parte de Jaze, Aczino, Trueno, Stuart, Chuty y Letra, entre otros MCs, pero también algunas cosas que dejaron ‘sin piso’ a los asistentes como la inesperada reacción del host Misionero, cuando Walls y Force se despedían de la tarima tras haber caído en su primera batalla.

Walls y Force se despedían del público argentino tras caer en la primera ronda de God Level All Stars contra el local Klan y el chileno Acertijo, de pronto Misionero los interrumpió para soltar un criticado comentario en redes sociales ‘Gracias Walls por la rima que me dedicaste, a todos esos haters me chupan la p**a’, dijo Darío Silva ante el asombro de todos los presentes en vivo y streaming.

La pregunta es ¿Cómo nació el roce entre Walls y Misionero? Todo se originó en la fecha 5 de FMS España 2019, durante los personajes contrapuestos (Speaker vs DJ) Walls decidió incluir al host sudamericano en uno de sus patrones ‘Eres como Misionero en la FMS, quieres un protagonismo que no te lo mereces’.

Al parecer esto no cayó nada bien en Misionero, el presentador de la God Level All Stars decidió interrumpir al español con el criticado comentario hacia los usuarios de redes sociales que lo atacaron debido a su manera de manejar las batallas de freestyle. Cabe mencionar que este no fue el único momento random del evento, Dtoke y Stigma saltaron a la tarima sin avisar mientras Aczino y Chuty decidían qué pareja elegir, y minutos después el mexicano le tiraría a su propio compañero en medio de la batalla.

Cabe mencionar que Misonero se dio cuenta del error cometido y decidió grabar un video pidiéndole las disculpas respectivas a Walls.