Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), institución que junto con San Marcos tienen a cargo los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, destacó que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino es efectiva contra la nueva variante del coronavirus hallada hace unas semanas en el Reino Unido, y que ya se encuentra en nuestro país.

En entrevista con TV Perú, explicó que las vacunas de otros laboratorios también son eficaces contra mutaciones del virus. “Cuando se veía el secuenciamiento se observaba que las mutaciones en esta nueva cepa no operaban en los sitios blancos que tienen las vacunas. Desde el principio se tuvo la tranquilidad que las vacunas no iban a ser afectadas en su eficacia debido a que las mutaciones no forman parte del área o zonas del virus donde se ataca con anticuerpos”, detalló.

“En primer lugar sí es controlada porque todas las vacunas incluida la de Sinopharm no debería haber ninguna razón para pensar que no sea efectiva debido a la nueva variante. Es lo que se sabe hasta hoy 8 de enero. Las cosas cambian muy rápido en pandemia”, remarcó.

En otro momento, Málaga mencionó que con el “rebrote” de casos de COVID-19 en algunas zonas del país, y sumado a esto el reporte del primer caso de la variante del coronavirus en Perú conlleva a que se pueda incrementar los casos de esta enfermedad de una manera “más rápida”. Por ello, pidió a la ciudadanía mantener las medidas para prevenir el contagio.

“Lo que estamos viendo son rápidas proyecciones. La gente desde que se enferma hasta que se pone mal esto ocurre en un tiempo más breve que el anterior. Estamos viendo una situación en que los pacientes evolucionan mucho más rápido, y que explota más en núcleos familiares. Estamos viendo que familias enteras vienen complicadas, cosa que no veíamos en el curso anterior de la pandemia. Eso es una observación clínica que tenemos muchos colegas que venimos viendo el pacientes”, añadió.

Más temprano, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que se reportó el primer caso de la variante del coronavirus hallada inicialmente en Europa, específicamente en Reino Unido. Se trata de una ciudadana peruana que vive en Lima y que estuvo en días previos a la Navidad en una reunión familiar. Según la funcionaria, la persona afectada presenta síntomas leves y cumple cuarentena domiciliaria.