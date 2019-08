Trueno y Jaze batallarán en Final Internacional de King Of The Year conoce la fecha y lugar | VIDEO

VER Freestyle| Trueno vs. Jaze realizarán una batalla de exhibición en la Final Internacional de King Of The Year 2019 conoce la fecha y lugar del evento que tendrá lugar en Centroamérica citando a dos de los MC más importantes de la escena en Sudamérica.

Trueno y Jaze protagonizarán una batalla de freestyle como parte de los espectáculos de intermedio en la Final Internacional de King Of The Year 2019 que se realizará el próximo 15 de diciembre en Panamá.

Trueno es uno de los MC más populares en la actualidad, su evolución en los últimos 18 meses ha sido notoria, si bien descendió en la FMS Argentina, fecha a fecha los seguidores del freestyle esperan sus minutos para volver sus skills virales debido a la fluidez y métrica de sus rimas sobre la tarima.

Cacha y Valles-T se presentaron en la final nacional de King Of The Year Panamá, realizada el 22 de agosto último, ahora será el turno de Trueno vs. Jaze, presentación que podría ser la última de ambos MC debido a su intención de abandonar las batalla de freestyle para dedicarse a componer temas propios.

