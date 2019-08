Facebook | Cómo nació el meme del gato con una mujer llorando y que es furor en redes | FOTOS

Si hay un meme que realmente se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Facebook, y es tendencia, es el de la imagen de una mujer señalando a alguien junto a la foto de un gato sentado en una mesa y con una cara bastante peculiar. Seguramente te has hecho la misma pregunta que muchos cibernautas, ¿de dónde proviene este meme? Aquí te contamos el origen.

La página Know Your Meme ha catalogado al meme con el nombre de "Woman Yelling at a cat" (Mujer gritando a un gato). Las mujeres que aparecen son Taylor Armstrong y Kyle Richards, integrantes de la serie "The Real Housewives of Beverly Hills". El gato no era para nada famoso.

¿De dónde proviene la imagen de dicha serie?

Resulta que en el episodio 14 de la segunda temporada de la serie, la actriz Taylor Armstrong aparece llorando en una discusión y su compañera, Kyle Richards, aparece en escena para calmarla.

¿Cómo surgió la foto del gato?

El martes 19 de junio de 2018, el usuario de Tumblr "deadbefordeath" publicó la fotografía del gato blanco con un rostro bastante peculiar, en una silla y titulada "No le gustan los vegetales". La imagen fue tan popular que alcanzó más de 50 mil me gusta. Fue tanto el éxito de esta imagen que se creó una cuenta de Instagram dedicada al gato.

El pasado 1 de mayo, la usuario @missingegirl fue la primera que juntó ambas imágenes pero fue al día siguiente que en Twitter el usuario @lc28_ hizo el primer meme con ambas imágenes. Ahora que ya sabes el origen, sigue vacilándote con este famoso meme.

También te puede interesar

Yahaira Plasencia | Filtran video íntimo de la ex de Jefferson Farfán junto a Coto Hernández | VIDEO

Liga MX | Yoshimar Yotún marcó genial golazo de 'Panenka' y se lució frente a Xolos de Tijuana | VIDEO

Selección peruana | Luis Advíncula con posibilidades de jugar en posición inédita en amistosos de la blanquirroja