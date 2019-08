Yahaira Plasencia | Difunden video íntimo de la ex de Jefferson Farfán junto a Coto Hernández | VIDEO

Yahaira Plasencia ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer de un video íntimo con Coto Hernández. La ex pareja de Jefferson Farfán en todo momento se ha negado a hablar respecto a esta situación.

Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado el video entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández. Se trata de un video en el que ambos aparecen en una situación bastante romántica y sin contenido sexual, como se especuló en algún momento entre los cibernautas. Estas imágenes han sido difundidas a través de Instagram, Facebook y hasta en WhatsApp, pero se desconoce quién se encargó de viralizar el video.

Cabe recordar que la primera en hablar sobre la existencia de estas imágenes fue Magaly en su programa 'Magaly TV, la firme': "Si 'Coto' Hernández no quiere mostrarlo, si alguno de los protagonistas no lo quiere mostrar, yo no puedo hacerlo definitivamente. Pero lo que sí quiero decir es que este no es un video sexual. No hay absolutamente ninguna imagen sexual, más bien es una toma tierna, yo lo veo y digo hay complicidad y cariño", afirmó.

Finalmente y luego de hacerse viral el video entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández, se pudo saber que las imágenes son de un momento romántico, como cualquier pareja.

Noticias que también te pueden interesar

¿Holanda, Bélgica o Francia? Miguel Araujo vuelve a Europa: este lunes se define su futuro, según su representante

Selección peruana | Medallistas de Lima 2019 enfrentaron a jugadores de la 'Bicolor' en fútbol tenis | VIDEO

Yuriel Celi, Christopher Olivares, Alexander Succar y los que se perfilan a ser el próximo 'Paolo Guerrero' | FOTOS