▷ ESPN en Vivo: Periodista de Fox Sports se cuela en transmisión y provoca blooper de su compañero | VIDEO

Cosas que suceden EN VIVO. Como cada tarde se transmitía una edición más de ESPN FC a través de la señal de ESPN. El espacio de debate es conducido por Guillermo Poggi desde hace algunos años y pocas veces, como el último miércoles comete bloopers como el que protagonizó junto a un colega de Fox Sports Argentina.

Todo ocurrió cuando Guillermo Poggi se disponía a darle el pase a su otro compañero de elenco, Emiliano Raddi para que diera información sobre Boca Juniors de cara al encuentro por Copa Libertadores ante River Plate, cuando de pronto un eco de otra voz apareció en escena. Se trataba nada más y nada menos que de la competencia. Era Juan Fernández, quien también estaba reportando para su canal, Fox Sports Argentina.

"¿Cómo te va, buenas tardes?", saludó 'Guille' a Raddi, quien no pudo siquiera contestar por el ruido que generaba con su voz en alto, Juan Fernández. "No, no decíle a Juan Fernández que pare de gritar, por favor". "Sí, lo de Juan, es tremendo. Se nota que estuvo de vacaciones y hace mucho no podía hablar", contestó entre risas Raddi.

Juan Fernández pide "perdón" en Instagram

Horas después el mismo periodista de Fox Sports Argentina, Juan Fernández usó su cuenta de Instagram para pedir disculpas a sus colegas por este blooper involuntario del cual había formado parte. "Perdón @guillepoggi", dice la historia publicada en la red social

Cabe recordar que ESPN Fútbol Club es un programa que realiza toda la cobertura del deporte más popular en Argentina. Este espacio es transmitido por la señales de ESPN2 y ESPN Play, con la conducción de Guillermo Poggi.

