Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de la República por Renovación Popular, aseguró que no hay punto de comparación entre su persona y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“No me compare con nadie, yo soy Rafael López Aliaga, 60 años de edad, con 45 años de trabajo, he venido de cero, a mí nadie me ha regalado nada. Mis estudios me los he pagado yo, con mi trabajo. He llegado a ser gerente del City Bank, he creado un grupo, de inversión, he creado más de 100.000 puestos de trabajo. A mí no me han pagado los estudios en Estados Unidos, yo he estudiado en una universidad nacional en el Perú”, dijo Rafael López Aliaga a El Comercio.

“A mí no me pongan en comparación con una persona que no se sabe cómo ha estudiado, como la señora Keiko. Quisiera saber cómo puedes pagar US$500.000 por hijo en Estados Unidos, de dónde sale esa plata. Me comparas con una persona que no tiene ni punto, mi experiencia profesional, académica y mundial es muy distinta”, agregó.

También habló sobre su exclusión de las Elecciones 2021. “Me quieren excluir de la campaña a 30 días de las elecciones, es un caso que ya la CNN y todas las cadenas internacionales me están llamando para que declare. No quiero declarar ahora porque le haría un gran daño al Perú, porque se verá a nivel internacional que aquí hay una dictadura similar a la de Montesinos o peor, donde un solo poder caviar tiene el control de absolutamente todo”, sostuvo.

