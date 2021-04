Keiko Fujimori mostró su agradecimiento a las palabras que tuvo Mario Vargas Llosa hacia su persona en una columna.

“Estos momentos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país necesita de gestos extraordinarios. Yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también al comunismo”, comentó.

“Me he podido comunicar con él, le he agradecido su apoyo y sobretodo le he dicho y me comprometido, como lo vengo haciendo desde hace muchos años, mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, la independencia de poderes”, agregó.