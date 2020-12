El próximo año se realizarán las Elecciones Presidenciales en Ecuador, que tiene como fecha establecida el 7 de febrero. En dicha jornada electoral, los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente constitucionales para el periodo 2021-2025.

Debido a que este proceso se desarrollará en el marco de la pandemia a causa del coronavirus, se han extremado las medidas de seguridad para evitar contagios, por lo que se brindará información sobre las recomendaciones de bioseguridad al momento de votar.

Con el propósito de que la jornada se desarrolle sin contratiempos el día de la elección y todos se encuentren preparados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó tanto en su página web como en los dispositivos móviles un sistema y aplicación, respectivamente, para que los electores puedan consultar el lugar en dónde deberán sufragar y seguir en vivo el proceso electoral.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) son los encargados de sortear a los miembros del JRV. (Foto referencial: Rodrigo BUENDIA / AFP)

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO (JRV)?

Para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021, el CNE instalará 39.915 Juntas Receptoras del Voto (JRV), cada una con cuatro integrantes principales y tres suplentes; es decir, se nombrará a 277.263 ciudadanos para ocupar el cargo de miembros.

Si deseas saber si fuiste elegido miembro de la JRV, haz CLICK AQUÍ o ingresa al link donde se consulta el lugar de votación, en ese mismo espacio sabrás si formas parte de los elegidos para ocupar dicho cargo el 7 de febrero de 2021.

¿Cómo hacerlo?

Una vez ingresado al LINK: Coloca tu número de cédula, tus nombres y apellidos completos y haz click en el cuadro ‘No soy un robot’ y posteriormente en la opción consulta. De inmediato aparecerán todos sus datos: si está o no habilitado para votar y si fue seleccionado para las Juntas Receptoras del Voto.

¿CÓMO NOTIFICARÁN A LAS PERSONAS ELEGIDAS?

Después del sorteo realizado el 9 de noviembre, el CNE comenzó a notificar a los elegidos para cumplir esa función. Ahora, en lugar los formularios de notificación directamente, todo se realizará de forma virtual.

Es decir, la notificación llegará a los correos electrónicos de los miembros elegidos hasta por tres ocasiones para “estar seguros que avocaron conocimiento”, precisó Paulina Peña, directora de la Delegación Electoral de Pichincha.

Una vez notificados, los miembros serán capacitados de manera virtual en las zonas urbanas, pero en las rural será de forma presencial.

MULTAS POR NO INTEGRAR LAS JVR

Se establecieron dos multas: a) si fue elegido miembro y no se capacitó será multado con USD 40 y b) si el día de las elecciones no se presenta a la JRV recibirá otra multa de USD 60. Y si en caso, no asiste a ninguna tendrá que pagar USD 100.