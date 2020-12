Ecuador se prepara para las elecciones presidenciales 2021, proceso electoral que se realizará el próximo 7 de febrero de 2021 para elegir al Presidente Constitucional y Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador para el período 2021-2025. Esta jornada se realizará en el marco de la pandemia del coronavirus, por lo que se tomarán varias medias de seguridad, como el uso de la mascarilla, que se tendrán que cumplir en la fecha señalada.

Para mantener informados a todos los ciudadanos en el marco de las próximas elecciones presidenciales 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador habilitó en su página oficial un sistema que permite saber el lugar dónde tendrán que acudir a votar y si fue designado miembro de la Junta Receptora del Voto (JRV); además de la ubicación exacta y la ruta para llegar hasta el sitio en el que sufraga.

El CNE también habilitó una aplicación para dispositivos móviles, que permitirá a la ciudadanía hacer la consulta sobre el lugar de votación y seguir en vivo el proceso electoral ecuatoriano que se realizará el 7 de febrero del 2021. Además, se brindará información sobre las recomendaciones de bioseguridades debido a la pandemia del COVID 19 al momento de votar.

Ecuador elegirá el próximo 7 de febrero de 2021 a su Presidente Constitucional y Vicepresidente Constitucional para el período 2021-2025. (Foto: Consejo Nacional Electoral)

Elecciones Ecuador 2021: ¿cómo consultar mi lugar de votación en el CNE?

Para conocer tu lugar de votación, primero debes ingresar a la página web del CNE, ahí deberás ingresar los datos que te solicitan. Luego, aparecerá si usted está o no habilitado para realizar su derecho a voto en los comicios del 2021.

Ingresa a https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

Ingresa tu número de cédula.

Apellidos y nombres completos.

Hacer click en “No soy un robot”

Presione el botón “Consultar”.

Págin web del Consejo Nacional Electoral (Foto: Consejo Nacional Electoral)

En el caso de que usted esté facultado para votar, la página le brindará toda la información necesaria como la provincia, circunscripción a la que pertenece, Cantón, Parroquia, Zona, el recinto electoral con la respectiva dirección y el número de la mesa donde deberá ejercer el voto.

Cabe señalar que desde el 12 de noviembre se puede saber si usted fue elegido por el CNE como integrante de la Junta Receptora del Voto. Al momento de ingresar los datos el sistema se lo notificará, informándole si es un vocal principal o suplente.

De ser elegido integrante de la Junta Receptora del Voto tendrá que cumplir con la capacitación virtual o presencial. Esta función consistirá en supervisar el sufragio y realizar el escrutinio de las papeletas.

En caso de no acudir a la mesa electoral, el CNE informó que se multará a aquellos que no se integren en la capacitación de la JRV con 40 dólares, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU). Mientras que los que no acudan a formar parte de la JRV el día de las elecciones, se les multará con 60 dólares, equivalente al 15% del SBU.

Quienes incumplan ambas cosas- no ir a la capacitación y no presentarse como miembro de la JRV el día de las elecciones- deberán pagar una multa total de 100 dólares.

#CNEInforma | Ya puedes consultar tu lugar de votación para las #Elecciones2021Ec. En el siguiente video, te explicamos los pasos para conocer el sitio en el que ejercerás tu derecho al voto el próximo 7 de febrero. pic.twitter.com/hi6N7ZLtSy — cnegobec (@cnegobec) September 9, 2020