Aldo Mariátegui pronosticó un triunfo de Pedro Castillo en la Segunda Vuelta del 6 de junio en la que enfrentará a Keiko Fujimori.

“Saquen su visa, hagan su plan B, este va a ganar porque ya se les metió en la cabeza al (sector socioeconómico) C y D y a esos no los convences, ya lo vimos con Fujimori en los 90, ya lo vimos con Humala en el 2006, en el 2011, no los convences y esto va a ser de cine terror”, dijo en su programa “Yo Caviar”.

“Qué cuadros tiene, qué ministros va a poner... No quiero ni pensarlo, por lo pronto ya uno ve los congresistas que ha puesto y es para salir corriendo”, agregó.