Durante una entrevista con el programa “Punto Final” Pedro Castillo señaló que el no entregará un táper, polo o caja de fósforos a cambio del voto de la población. De esta forma le dejó una “chiquita” a su contrincante Keiko Fujimori.

“Yo pienso que un gobierno del pueblo tiene que ser para el pueblo, como hemos dicho siempre el Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con bombas lacrimógenas, con persecución a los dirigentes, con que hay que votar por el bolsillo, no te voy a entregar un táper, un polo, una caja de fósforos, te traiga la voluntad de mis servicios como maestro, como rondero”, dijo Pedro Castillo.

En otro momento de la entrevista aseguró que no buscará perpetuarse en el poder. “Hay gente que llega al poder y se emborracha con él”, indicó