Daniel Urresti tras reunión con Pedro Castillo: “Siguen representando a Sendero Luminoso”

El excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, se reunió en un local de Breña con el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y aseguró que “ellos siguen representando a Sendero Luminoso”.

“Mientras el profesor Castillo no manifieste públicamente que va a respetar la Constitución tal y como está, y que los cambios que va a realizar o piensa realizar se ajusten a la Constitución, mientras no diga eso públicamente para mí sigue siendo Sendero Luminoso”, dijo.

Daniel Urresti indicó que Pedro Castillo negó vinculaciones con la organización terrorista, pero necesita escuchar que lo diga públicamente. “Entonces, mi reto para el profesor es que lo diga públicamente. A mí ya me lo dijo, pero no basta, no le creo, tiene que decirlo públicamente”, señaló.

“Le he dicho, que es claro que Cerrón sigue atrás, es claro que a esta gente la está escondiendo, entonces la única forma que a mí me convenza, es que públicamente él salga y diga que Cerrón, ni nadie que esté relacionado a Sendero, Conare o MOVADEF, va a participar en el Ejecutivo”, añadió.

Daniel Urresti también reveló que es la primera reunión que sostiene con Pedro Castillo y ya se reunió dos veces con Keiko Fujimori.

