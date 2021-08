Eduardo España ha declarado, una vez más, que está muy interesado en interpretar a Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito y escritor de “El Chavo del 8”, en la serie biográfica que prepara su familia. Para esto, el actor ha enviado un nueva muestra de su talento como intérprete del fallecido comediante mexicano.

La figura de “Vecinos” contó que está haciendo todo lo que está en sus manos para llegar a tener el papel de Chespirito, por lo que se ha comunicado directamente con Roberto Gómez Fernández, hijo del también dramaturgo.

Así lo dijo Lalo España en el programa “De primera mano”, en una entrevista donde también dio detalles de su estado de salud tras haberse contagiado de COVID-19, hace nueve meses, y cómo se viene recuperando de las secuelas.

“Fue muy leve. Afortunadamente estaba con muy buena alimentación, tomando vitaminas, minerales, y me agarró con muy buenas defensas. A la fecha lo recuperé (el olfato), pero no del todo, voy poco a poco; de pronto huelo todo, pero no huelo con profundidad”, contó.

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como 'Chespirito'. En la foto, caracterizado como el personaje que le daría fama mundial, el Chavo del 8. Foto: Televisa.

¿QUÉ HIZO EDUARDO ESPAÑA PARA OBTENER EL PAPEL DE CHESPIRITO?

Eduardo España se caracterizó como Chespirito e hizo una grabación para que Roberto Gómez Fernández pudiera ver su interpretación y así se convenciera de que él es un gran candidato para el personaje.

“Roberto sabe que estoy interesado en el proyecto, le mandé un video que parece que le gustó, hice algunas caracterizaciones y todo”, manifestó el acto también conocido como Lalo España.

Además, dijo que, a su parecer, el proyecto está muy atrasado, porque en el medio ya han aparecido biopic de otros grandes artistas como Juan Gabriel y Luis Miguel, entre otro. “Creo que el proyecto está atrasadísimo, pero yo estoy interesado en hacer casting, que me lo hagan y ojalá”, agregó.

¿EL BIOPIC DE CHESPIRITO SALDRÁ EN DISNEY?

En junio, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, contó que se viene trabajando en la serie biográfica, pero que la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus paralizó un poco el proyecto.

Además, descartó que la bioserie del creador de “El Chavo del 8” aparezca por Disney, como se vino especulando. “Hemos estado, en más de dos años, en platicas con diferentes instancias, pero no hay nada que tenga que ver con la retransmisión de la serie original ni con futuras producciones con Disney. No por lo pronto, pero no hay nada en la mesa”, detalló.

El elenco de El Chavo del 8 conformado por Roberto Gómez Bolaños y sus compañeros fueron entrevistados antes de comenzar una gira por Nicaragua en 1974. null