El volante de Carlos A. Mannucci, David Dioses, reveló que estuvo en el famoso chat de la selección peruana, al que ingresó cuando fue convocado por Ricardo Gareca en agosto de 2020. Sin embargo, el futbolista aseguró que cambió de número y no lo volvieron a agregar.

“Cambié de número y ya no estoy en el chat de la Selección. Pasé mi nuevo número pero no he tenido comunicación”, dijo David Dioses en Fútbol Como Cancha.

David Dioses contó lo que sintió cuando no fue tomado en cuenta para los duelos de Eliminatorias. “Me puse triste cuando no salí en lista de la selección, pero me motivé y quiero acabar el año de la mejor manera”, aseguró.