En los años noventa, un melenudo, rudo y temperamental volante de marca, que transpiraba garra, quitaba pelotas y repartía caricias a los rivales que intentaban sortearlo, entró en la historia de Universitario de Deportes al integrar el equipo de ensueño que logró el bicampeonato, en 1992 y 1993. Apodado el “León”, el ex futbolista Martín Rodríguez, junto al “Puma” Carranza, eran indomables e impasables, en la medular, pues operaban sin anestesia y salpicaban el ADN de la verdadera garra.

Hoy, alejado del fútbol, a sus 53 años, vuelve a rugir como antaño, pero fuera de las canchas, al observar la campaña del equipo de sus amores. “Ahora cualquiera se pone la camiseta de la “U”, es increíble. Deberían trabajar ex futbolistas y enseñar lo que es la camiseta. Antes de jugar en la “U”, pasé por la Liga, Walter Ormeño, y luego, por méritos propios, no por empresarios, Jorge Nicolini me llevó a la “U”, comentó a EL BOCÓN.

Para el “León”, hay jugadores, en el actual plantel, que les falta sentir la camiseta de Universitario. “Hay que explicarles lo que es la garra. Antes el fútbol era una pasión. Ahora ganan, pierden o empatan, igual se van a tomar. Yo perdía un clásico y no salí de mi casa, sentía vergüenza. Todos los chicos en la volante son enanos, el único era Paolo Maldonado, en mi tiempo, pero era un genio. Así quieren jugar la Copa Libertadores, no jodan, pues, que se la cuenten a la gente que no sabe nada de fútbol”, aseguró.

DISPARÓ CONTRA ENZO GUTIÉRREZ

En otro momento, el ex volante tomó impulsó y fue con la pierna en alto, como en su época de futbolista, en contra del atacante argentino Enzo Gutiérrez. “Me acuerdo de ese delantero porque quiso hacer un gol de penal, por esa cag...me acuerdo. Que vaya a vender churros, no se puede poner la camiseta de la “U”, es una vergüenza, por favor. Deberían darle la oportunidad a un joven, aunque las divisiones de menores también son malísimas. Encima aguantan sin cobrar seis meses. ¿No comen? Yo no podría. Me apena lo de la “U”, ojalá que con Jean Ferrari mejore, deben apoyarlo”, sostuvo.

Consultado sobre su compañero de mil batallas en el campo, José Luis Carranza, quien tendrá un cargo deportivo en tienda crema, indicó: “El “Puma” es el que más pelea por la ‘U’, que los otros que están trabajando ahí, que no mueven un dedo y nadie los conoce”.

Por último, festejó el buen momento futbolístico de Gustavo Dulanto, hijo de su ex compañero en Universitario. “Fue una vergüenza cuando lo sacaron de la ‘U’. El chico tiene personalidad. Su padre le enseñó a querer al club. Yo tuve dos hijos en la “U”, pero ni lo miraban. Como me dijo Samuel Eugenio, a tu hijo lo cag...los mismos de la ‘U’, pero si viene un papá con monedas, ya está en la Reserva, esa es la ‘U’, ojalá cambie”, sentenció.

