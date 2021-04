El influencer Víctor Caballero, también conocido como Curwen, amenazó al periodista Beto Ortiz con hacer un documental sobre sus supuestos abusos a menores.

“Le di su advertencia a Beto Ortiz. Me difamó y le dije que sí volvía a meterse conmigo me iba a encargar personalmente de hacer un documental sobre todos los abusos sexuales contra menores del albergue generación. No hizo caso”, publicó Curwen.

“Ese documental sale este año”, agregó luego Curwen luego de ver como Beto Ortiz se refirió a él durante su entrevista a Julio Guzmán.