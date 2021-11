La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, informó que el sector aún no ha decidido qué dosis se utilizarán para la inoculación a menores de 5 a 11 años. Sin embargo, adelantó que están evaluando aplicar vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna.

“Tenemos contratos activos. Hemos hecho el cálculo del número de dosis que se requeriría y probablemente, a través de Cancillería y el despacho de viceministro, tengamos más información concreta en los próximos días”, precisó en entrevista a RPP Noticias.

Asimismo, Jiménez recordó que el Minsa ya está elaborando el protocolo para el proceso de vacunación a niños de 5 a 11 años.

COVID-19: ¿Cuáles son las vacunas que se aplicarán a los menores de 5 a 11 años?

“Nosotros estamos elaborando el protocolo, hemos hecho el cálculo de la población objetivo y el número de dosis que se requeriría. Y lo que está haciendo el Estado es la evaluación toda la consideración presupuestal para la adquisición de las vacunas, en estos casos podrían ser Pfizer o Moderna”, detalló.

Agregó que se espera vacunar a 5 millones 200 mil niños entre 5 a 11 años, por lo que el Gobierno adquirirá para este grupo unos 10 millones de dosis.

VACUNACIÓN A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció días atrás que la vacunación contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años podría iniciarse en enero del 2022, con el objetivo de impulsar el retorno de las clases escolares presenciales.

“Con respecto a la vacunación de los niños de 5 años a 11 años, que es un tema muy sensible, todavía no tenemos el protocolo, no está autorizado en el país, además la vacuna que se está utilizando, que es la vacuna Pfizer, es distinta a la vacuna que se viene usando en el país”, expresó el ministro de Salud.

“Esto es un objetivo muy importante porque sabemos lo que significa para los niños y para los padres volver a resocializar a los niños en los colectivos escolares, esto es una meta que lo estamos planteando, por supuesto que esto se va a coordinar con el Ministerio de Educación”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19 a los adultos mayores de 65 años a más. Sin embargo, no todos pueden acercarse porque primero deben cumplir una serie de requisitos antes de ir para ser inmunizado.