El Gobierno dispuso que, Lima Metropolitana y el Callao se mantendrán en el nivel de alerta sanitario moderado hasta el domingo 14 de noviembre, ante una eventual tercera ola por la pandemia del COVID-19.

En esa línea, en el nivel moderado, se continuará con el horario de inmovilización social (toque de queda) que va de lunes a domingo desde las 02:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Antes, comenzaba esta medida a partir de la medianoche y posteriormente a la 1:00 a.m.

Vale recordar que, este domingo 31 de octubre vence el plazo de las medidas que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus. Las acciones tomadas por el Ejecutivo son evaluadas y actualizadas cada dos semanas.

El Gobierno amplió hasta el martes 30 de noviembre, el estado de emergencia nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Aforo

Nivel de alerta moderado

• Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 50%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

Casinos y tragamonedas: 50%

Cines y artes escénicas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 50%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

Peluquería y Barberia: 60%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

Coliseos (vacunados con 2 dosis): 20%

Gimnasios: 50%

• Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos (vacunados con 2 dosis): 20%

Sobre la tercera ola

El Ministerio de Salud (Minsa) estimó el pasado 21 de setiembre que una tercera ola de COVID-19 en el país se produciría entre los próximos “15 o 20 días”. “Calculamos la presencia de una tercera ola en los próximos 15 o 20 días, si pudiéramos tener mayor cantidad de vacunas sería fantástico (...)”, sostuvo el titular del sector, Hernando Cevallos.

Además, informó ante el Congreso de la República que, de producirse una tercera ola del coronavirus en el Perú, unas 63 mil personas fallecerían. “Con el avance de la vacunación, la previsión permite que esa cifra sea ahora mucho menor. Por eso, es importante seguir impulsando el proceso de la vacunación”, indicó el ministro de Salud, según el portal del Congreso de la República.

VIDEO RECOMENDADO

Hay regiones donde ya se ha vacunado a las del 50% de la población objetiva según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud.