La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó este jueves que a la fecha no existe ningún ensayo clínico en el país que haya solicitado el uso del dióxido de cloro. Esto, luego que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió al Congreso de la República emitir una norma que permita usar este producto en la región del sur como tratamiento para pacientes con COVID-19.

“El Ministerio de Salud tiene una serie de guías, protocolos y orientaciones. Estas están en base a las experiencias internacionales y nacionales. Muchas cosas se proponen. Se hace un análisis de lo que verdaderamente tiene efecto de los efectos secundarios que puede haber y se hace un equilibrio entre ambas cosas y se advierte a la población qué se puede usar con más tranquilidad”, señaló en entrevista para América Noticias.

“Siempre hay efectos secundarios que ustedes tienen que tener mucho cuidado y que no está aprobado. En este momento, en nuestro país no hay ningún ensayo clínico que haya solicitado autorización, siquiera, para el uso del dióxido de cloro. No hay ningún ensayo que esté en curso de aprobación siquiera”, remarcó la titular del Minsa.

La titular del Minsa explicó que en caso la persona tome la decisión de usar el dióxido de cloro, debe tener en consideración que hasta el momento no existe evidencia científica que lo demuestre. Además, dijo que debe pensar del riesgo que representa la ingesta de esta sustancia.

“Cada ciudadano dentro de la libertad propia de los ciudadanos puede tomar una decisión junto con su médico, pero esa decisión tiene que ser informada y saber que corre riesgos y tiene que saber que el Minsa no avala tal o cual sustancia. Por eso tengámoslo claro. Cualquiera puede probar, pero debe buscar referencias de los riesgos que corre para hacer una prueba que no está autorizada”, insistió.

En la actualidad al dióxido de cloro es conocido en Internet y redes sociales como Suplemento Mineral Milagroso (MMS). No obstante, ninguna agencia de medicamentos reconoce sus resultados para una variedad de dolencias y males. Es más, instituciones de todo el mundo han advertido sobre los efectos adversos que podría ocasionar su consumo.