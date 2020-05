María Victoria Santana, mejor conocida como “La Pánfila”, contó hace dos días el drama que está atravesando su familia a causa del coronavirus. La actriz señala que su papá, quien dio positivo para COVID-19, no puede ser internado en un hospital por faltas de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Es por ello que Santana decidió reclamar ello en una reciente entrevista a Magaly TV, La Firme. “No hay camas, pero el presidente ha dicho que hay camas, no sé dónde. Ustedes me prestan atención porque salgo en televisión, pero hay gente que se muere en las colas”, señaló indignada la actriz de “Los Vílchez”.

Cabe resaltar que en su última comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente Vizcarra indicó que ya se habían superado las mil camas de UCI a nivel nacional. No obstante, para que un paciente pueda ser ingresado a esta unidad debe presentar una serie de condiciones que agravan su situación y ponen en riesgo su vida.

“La Pánfila” señaló que tuvo que llevar a su padre a su casa con oxígeno, pero teme por su salud pues es una persona con enfermedades preexistentes . “Si no tiene oxígeno se muere... si no hay plata te mueres. Hasta que yo pueda conseguir una cama, si no tiene oxígeno le da otro infarto porque ya tuvo uno”, agregó.

La comediante pidió ayuda para poder conseguir una cama para su padre, además contó que no solo su padre está infectado, sino que su mamá y su pequeño hijo se han visto afectados por la enfermedad. “Necesito que me ayuden a conseguir Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Ayer en la tarde se puso mal, en la clínica lo estabilizaron, tuvo un infarto, tiene neumonía”, concluyó.

Cabe resaltar que algunos colegas artísticos de Santana compartieron en redes sociales una colecta que están realizando para ayudar económicamente. Patricia Barreto, Juan Ignacio Di marco, César Ritter y Micaela Belmont son algunos de los actores que están pidiendo ayuda para su ex compañera de trabajo.

