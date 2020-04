Atención a la propuesta. En medio del Estado de Emergencia en el Perú, la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban envió una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que exista un ‘Bono Universal de 1000 soles’ para todas las familias vulnerables en el país que sufren con la propagación del COVID 19.

Y es que el documento que fue enviado por la parlamentaria al ministerio argumenta que la mayoría de trabajadores en el Perú son informales y es por ello que el bono de parte del Estado, no cubre una totalidad.

“Propusimos la idea de Óscar Dancourt (ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), en que había la posibilidad de una entrega de un bono de mil soles a los peruanos en general, sin focalizar y sin sectorizar”, indicó la congresista.

Asimismo, Silva Santiesteban agregó que el bono de los 380 soles que ya ha venido entregando el Estado es un problema de la burocracia excesiva. "El problema es el registro, ¿qué pasa con las personas pobres que no tienen acceso a Internet? Hay una gran cantidad de personas que no están registradas y que forman parte de ese 72.4 % de la PEA (Población Económicamente Activa) que no tiene ingresos y que son informales”, aseguró.

Finalmente, Rocío Silva Santiesteban señaló que todas las personas que están recibiendo sueldos hoy en día y están inscritas en la SUNAT deben de ser excluidas del ‘Bono Universal’ porque no lo necesitan.

“Si hay S/30.000.000.000 para el fondo de contingencia y para los bancos. ¿Cómo no va haber S/2.500.000.000 millones para el bono universal. El Gobierno busca que las familias permanezcan en sus casas, pero para eso tienen que tener un sustento económico”, finalizó.

Hasta el momento, la propuesta es evaluada por ambas partes. Pues el Gobierno peruano ya ha venido entregando el bono de 380 soles y los 760 soles de manera única.

