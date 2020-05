En medio del relanzamiento de su campaña, Donald Trump, presidente de Estados Unidos volvió a hablar acerca del coronavirus, que tiene a su país como uno de los más afectados en todo el mundo, luego de la baja de casos en China, España e Italia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un ayuntamiento de Fox News en el Lincoln Memorial en Washington. (Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg).

“Estamos muy seguros de que tendremos una vacuna a finales de año. Estamos presionando mucho. Los médicos ahora van a de cir que no debí decir esto, pero digo lo que creo", indicó el mandatario en entrevista a un medio estadounidense. Entre una de las compañías que están detrás del trabajo, Donald Trump mencionó a Johnson & Johnson.

Asimismo, indicó: "Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca, vamos mucho más rápido que ninguna vacuna en la historia. Y la verdad, no me importa si otro país lo logra antes, lo único que me importa es que funcione”.

Además, mantuvo su postura al acusar al gobierno de China de irresponsable por no controlar el coronavirus en los días posteriores a su descubrimiento: “China eligió no frenar el coronavirus, tenemos que averiguar por qué. Pudo haber sido incompetencia. Creo que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo y no quieren admitirlo”, finalizó.