En Colombia en plena pandemia por el Coronavirus (COVID-19), el cuerpo de un menor de edad (4 años) fue cremado por presuntamente estar infectado con el virus mucho antes de conocer el resultado de la prueba. Horas más tarde, los resultados salieron a la luz.

Yaris Trespalacios, detalló al medio colombiano Semana, que no se conocía el resultado del test de descarte para Coronavirus cuando cremaron al menor.

El lamentable suceso ocurrió el pasado 11 de mayo cuando el cuerpo sin vida del niño fue trasladado a una funeraria. Inclusive a la madre le negaron despedirse de su hijo. Horas más tardes, conoció del resultado real de la prueba.

“Nos comunicamos con la funeraria y me dijeron que al niño lo habían cremado en cuanto llegó porque estaba el tema de que era positivo. Aunque salió negativo, no me lo dejaron ver, ni entregarle la santa sepultura que se merecía”, notificó la madre a la emisora local.

Según el reporte del Semanario, al menor se le diagnosticó con COVID-19 por sufrir tres paros cardíacos, pero el examen arrojó que era negativo del virus.

“Mi hija está destrozada psicológicamente, todos estamos mal anímicamente”, reveló la abuela del pequeño.

