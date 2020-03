Mediante un video subido a Youtube, la BBC de Londres dio a conocer los detalles de la creación de la vacuna para el coronavirus, que ya inició su fase de prueba en humanos. “La vacuna debe pasar por fases de pruebas antes de ser distribuidas. Se debe saber si tiene efectos adversos”, indicó el periodista encargado de la nota.

El Ministerio de defensa de China fue uno de los primeros en anunciar que habían desarrollado una vacuna con éxito, pero que todavía no ha sido probado en humanos. Detrás de este hallazgo se encuentra el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei.

Debido a la búsqueda de una cura, una empresa italiana prohibieron la venta de un fármaco que había sido anunciado como “el único remedio para combatir el coronavirus” con un precio mayor a los 600 euros. El gobierno procedió a bloquear la página de internet que vendía el producto.

“La única manera de evitarlo es el aislamiento. No tenemos una vacuna, no hay antivirales para enfrentar esta enfermedad. Estamos luchando contra un enemigo invisible, frente al cual no hay cura ni habrá vacuna porque recién la están desarrollando en el mundo”, indicó Carlos Morán, ministro del interior.