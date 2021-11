El periodista Christian Hudtwalcker lanzó duros calificativos contra el congresista Alex Flores, de Perú Libre, cuando le hacía una entrevista en vivo al citado parlamentario. Lo que estaba siendo un cambio de pareceres respecto al cambio de Constitución que propone el partido de gobierno, terminó en un duelo verbal con insultos de por medio.

Alex Flores había asegurado que “la mayoría de peruanos quiere un cambio”, en referencia a un cambio de Constitución, a lo que Christian Hudtwalcker se refirió a esa afirmación como “una falacia”. “La mayoría que votó en segunda vuelta no quiere un cambio de Constitución. No se puede hacer referencia al pueblo únicamente para lo que uno quiere”, expresó el periodista.

El congresista Flores no se quedó callado y disparó: “La opinión que usted tiene probablemente, que es la opinión de sus patrones”. Como era de esperarse, este comentario encendió la ira de Hudtwalcker. “Eso no se lo acepto muéstrame quién es mi patrón. Yo puedo decir que eres un chupe de Vladimir Cerrón porque lo único que haces es defenderlo”, respondió.

“¿Tú trabajas para un empresario del canal de la radio, no?”, respondió Flores, generando más alteraciones en el entrevistador. “Muéstrame quién es mi patrón porque aquí el único muerto de hambre que responde a Vladimir Cerrón es usted”, refutó Hudtwalcker. “La opinión de ellos...”, intentó sortear el parlamentario, sin embargo el periodista replicó de nuevo y lo tildó de “cobarde”.

“Congresista, lo conmino a que me pruebe que mi opinión es la de los dueños de la radio, no sea cobarde”, insistió el furioso entrevistador. “Fuera de acá, usted es un cobarde, usted es el que tiene la misma opinión que Vladimir Cerrón y no osa cuestionarlo porque de ahí usted mama, muerto de hambre. A quién va a venir acá a faltarle el respeto”, dijo Christian Hudtwalcker

“Adiós, congresista. Fuera de acá. Me va a venir a faltar el respeto, no se lo permito, qué se ha creído. Le hago la preguntas, respondes pueblo, pueblo, pueblo y ahora te haces el gallito”, finalizó el periodista.

"Chupe, sinvergüenza, muerto de hambre, cobarde". Christian Hudtwalcker desahueva a Alex Flores, congresista de Perú Libre. 💥 pic.twitter.com/YDoQe0xkdu — 🦇 El Justiciero™ (@justicierope) November 16, 2021

