El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que los todos los trabajadores que laboren de manera presencial en el Ministerio de Salud tienen que tener las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 caso contrario no podrán laborar tras señalar que un 10% del personal no se ha inmunizado.

“Todo el personal de salud (Ministerio de Salud) para poder trabajar de manera presencial va a necesitar las dos vacunas sino no va a poder trabajar”, declaró el ministro durante una entrevista en RPP.

Cevallos precisó que esta decisión ya fue tomada y les van a dar un tiempo de 30 días a los trabajadores para que se vacunen. “Van haber 30 días porque pueden haber personas que no tienen ni la primera dosis. Vamos a darle el tiempo para que se vacunen. Esto ya es una decisión tomada y lo vamos hacer público esta semana porque no puede ser que el personal de salud que atiende a la gente, que promueve la vacunación no este vacunada. Hemos regulado un 10% que el personal no se ha vacunado”, dijo.

Estos trabajadores que no se vacunen no podrán laborar pero tampoco serán despedidos pero se les aplicaría una suspensión perfecta. “Si quieren trabajar en el Ministerio de Salud tienen que estar vacunados. (En caso que no se vacunen) Va a tener que aplicarse una suspensión perfecta. El trabajador no va a ser despedido pero no va a poder trabajar en el Ministerio de Salud”, precisó.

“Tenemos que dar el ejemplo. Trabajamos con personas vulnerables. No podemos ser factores de contagio”, sostuvo Cevallos.

Más acciones para ampliar la vacunación

Sobre la exigencia de las dosis de vacunas a trabajadores de los diferentes rubros, el ministro de Salud señaló que han conversado con los empresarios y que “por ahora no estamos tanto en el aspecto represivo hacia los trabajadores sino en el estímulo a la gente”.

Indicó que han llegado a algunos acuerdos con los empresarios para estimular al público que se sienta seguro cuando acudan a sus establecimientos. “Hemos tenido acuerdos con los centros comerciales, con las empresas de telefonía, con los gerentes y hemos acordado que se van hacer sorteos para estimular a la gente. Las empresas que tengan a sus trabajadores correctamente vacunados ahora van a tener un logo del Ministerio de Salud que acredita un negocio responsable y seguro para fomentar que la gente pueda concurrir y que de esta forma sabe que el personal que está atendiendo está vacunado”, explicó.

También refirió que han conversado con los dirigentes de restaurantes y hoteles pero no se ha tocado el tema de despidos en caso de los trabajadores no estén vacunados. “Hemos tenido conversaciones con los dirigentes de restaurantes, de hoteles, para que todos sus trabajadores estén correctamente vacunados y el usuario tenga una mayor seguridad de con quién va a tratar. Por supuesto, la preocupación de las empresas es tener a sus trabajadores vacunados. Todavía no hemos conversado con las empresas, digamos para que sus trabajadores sean despedidos que no puedan trabajar porque no están vacunados”.