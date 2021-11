El ministro de Salud, Hernando Cevallos, pidió a los dirigentes y autoridades del distrito de La Unión, en la región Piura, que ayuden a que la gente tenga confianza en vacunarse y de esta forma avanzar rápido en la vacunación contra la COVID-19 de la población. Este llamado lo hizo durante la puesta en marcha de la estrategia ‘Vamos a tu encuentro’ que se inició esta mañana.

“Necesitamos que nos ayuden que en cada una de las cuadras, en los barrios, los dirigentes nos ayuden a que la gente tenga confianza en vacunarse. Necesitamos que nos abran la puerta para que con más rapidez la vacunación avance en esta región .Tenemos las vacunas suficientes para vacunar a toda la región pero necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos que las autoridades y los dirigentes entiendan que es una tarea colectiva”, remarcó el ministro.

También señaló que el distrito de La Unión contará con su planta de oxígeno. “Ya está resuelto el tema de la planta. Ya se hizo el desembolso”.

Además, precisó que hay una directiva nacional de que todos los centros de salud deben abrirse para la atención a los pacientes de otras enfermedades No Covid. “Junto con la lucha contra la pandemia hay que luchar también para aperturar todos establecimientos de salud. Hay una directiva del Ministerio de Salud de que no puede haber ni un solo establecimiento cerrado. Si tenemos que ampliar los horarios para atender al grupo de pacientes que no se han atendido por la pandemia, que tienen enfermedades crónicas, hay que hacerlo porque es una directiva nacional”.

En la estrategia ‘Vamos a tu encuentro’ se ha sumado la Policía Nacional y el Ejército, puntualizó el ministro Cevallos.