La Municipalidad de Lima viene desarrollando este proceso de restauración de monumentos en el Centro Histórico de Lima, para preparar a la ciudad para el Bicentenario de la Independencia del Perú. No obstante, cabe recordar que en otras ocasiones durante anteriores movilizaciones se han reportado daños como pintas al patrimonio histórico por lo que ahora se viene tomando esta medida de prevención a fin que durante estos eventos no se cause un posible daño irreparable a las piezas. (Foto: Renzo Salazar /@photo.gec)