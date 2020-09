Continúa la entrega del Bono Familiar Universal otorgado por el Gobierno a las familias vulnerables que fueron afectadas económicamente por la pandemia a causa del coronavirus, por lo que gran cantidad de ciudadanos vienen haciendo efectivo el cobro de los 760 soles destinado a contrarrestar la crisis en las que se encuentran.

MIRA AQUÍ: Cómo cobrar el bono en otra región que no sea Lima

Debido a que existen diversas modalidades para facilitar el pago (depósito en cuentas personales, cuenta DNI, Banca Celular del Banco de la Nación, aplicativo Tunki de Interbank y carrito pagador), los ciudadanos están a la expectativa del cronograma para tener en sus manos el subsidio.

Si eres uno de los beneficiados con el bono y elegiste la modalidad “Depósito en cuenta”, debes saber que el dinero irá directamente a las cuentas del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Scotiabank, Interbank, CrediScotia, Financiera Confianza, Caja Rural Los Andes, Caja del Santa y Caja Raíz, por lo que podrás cobrarlo en cajeros o agentes corresponsales. Además, ten en cuenta que si tienes deudas, dicho monto no está sujeto a descuentos ni detracciones.

Pero ¿qué pasa si tienes una cuenta para cobrar el subsidio, pero perdiste tu tarjeta? Mantén la calma que de todas maneras recibirás los 760 soles. Lo único que debes hacer es acercarte a la ventanilla del banco donde abriste tu cuenta e indicar que tu transacción es el número 1600, esto servirá como medio de control de la entidad financiera.

Se espera el Segundo Bono Familiar Universal para la primera semana de octubre. (Foto: GEC)

¿CÓMO SABER SI COBRARÉ EL SEGUNDO BONO UNIVERSAL?

Para conocer si eres uno de los beneficiarios del segundo Bono Familiar Universal de 760 soles, sólo tienes que hacer tu consulta en la plataforma oficial que ha implementado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Para ello es necesario que tengas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal: bonouniversalfamiliar.pe

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en “No soy un robot”.

Haz clic en “Continuar”.

El cobro del bono se puede realizar en bancos o agentes autorizados (Foto: GEC)

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO COBRAR EL BONO?

En el caso de que tú o un pariente autorizado no pueda recoger el bono por encontrarse en el extranjero, situación de discapacidad, privado de su libertad, tener actualmente un impedimento físico o de salud para movilizarse, te comentamos que al ser un monto destinado por el Gobierno para ayudar a contrarrestar la crisis en los hogares, éste sólo puede cobrarlo la persona autorizada o receptor/perceptor definida por el ministerio. En el caso no pueda hacerlo, ello no afecta la asignación del hogar como beneficiario.

Pero ¿qué pasa si se necesita ese dinero con urgencia? La persona beneficiada con el dinero que no puede hacer efectivo el cobro, tendrá que solicitar que otro cobre en su lugar, por lo que deberá pedir una reasignación a otro miembro del hogar para así cobrar el subsidio, pero deberá cumplir algunos requisitos. Presta atención:

Registrar su caso en https://consultas.bonouniversalfamiliar.pe/

Adjuntar una evidencia que sustente por qué no puede cobrar la persona autorizada. Por ejemplo: el certificado de discapacidad.

Una vez que se evalué el caso y se identifique otro miembro del hogar, se procederá un cambio del perceptor o receptor para el cobro del bono de 760.