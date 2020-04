BONO 380 soles, segunda etapa: coloca tu DNI y revisa en la plataforma digital si eres parte del nuevo cobro para independientes

Luego de entregar un bono económico de 380 soles a 9 millones de familias, el presidente Martín Vizcarra informó que se volverá a entregar otro bono, ahora a 800 mil familias peruanas más, entre ellas las que cuentan con trabajo independiente.

Ante el estado de emergencia que se decretó por el presidente Martín Vizcarra para evitar la mayor propagación del Coronavirus en el Perú, se decretó el país en estado de emergencia, por lo que muchos peruanos no pueden salir a trabajar para así evitar la propagación del coronavirus que hasta el 27 de marzo ya sumás más de 400 infectados y 11 víctimas.

“Nuestro mayor esfuerzo es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Queremos que la mayor cantidad de personas en situación vulnerable accedan a este beneficio. El actual padrón no es perfecto. Por ello, invocamos a las familias a no hacer el cobro si no lo necesitan. Son pocos los casos, que no superan al 1% de los registrados", indicó Martín Vizcarra en la última conferencia de prensa realizada el jueves 26 de marzo.

El mensaje de ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informa a la ciudadanía que desde que el Presidente de la República estableció el estado de emergencia por el Coronavirus y anunció el subsidio económico de 380 nuevos soles en beneficio de familias en pobreza o pobreza extrema, ONPE puso a disposición del gobierno a los especialistas técnicos y la plataforma de comunicación “Conoce tu local de Votación”, la misma que será adecuada y utilizada para dar a conocer a los beneficiarios del subsidio económico y el lugar donde podrán hacer efectivo el cobro del mismo

A través de una plataforma digital, los usuarios podrán su número de DNI, fecha completa de nacimiento y un código que se le indicará a cada usuario. Simples pasos para conocer si podrás ser parte del grupo de más de 9 millones de peruanos que recibirán el beneficio económico en esta cuarentena nacional. Ojo, extranjeros no aplican para el bono de 380 soles.

¿En qué banco se cobra el bono de 380 soles?

El Banco de la Nación será una de las entidades bancarias donde se podrá cobrar el bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno espera que otras entidades bancarias del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

La Ministra de Desarrollo e inclusión social ya confirmó que los bancos no colapsarán, ya que la información se brindará con la hora y a qué banco deberá ir a recoger el bono de los 380 soles.

¿Cuándo podrás cobrar los 380 soles?

La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social detalló lo siguiente: “Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar que día pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en que agencia”, indicó para Canal N.

Debido a que se informará el horario de recojo del dinero, los bancos no tendrá sobrecarga de atención, informó la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Información sobre el coronavirus

Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto ‎en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se ‎sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común ‎hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de ‎Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).‎

Coronavirus EN VIVO: ¿Cómo se propaga la enfermedad?

El virus es de transmisión aérea y también se puede transmitir por objetos y sustancias contaminadas, así como también por contacto humano, al igual que la gripe.

