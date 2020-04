Hoy BONO INDEPENDIENTES | Lo que Martín Vizcarra anunció hace una semana en conferencia de prensa está por iniciar, pues 800 mil trabajadores independientes podrán acceder al beneficio del BONO 380 SOLES, que en un principio ayudó a 2.7 millones de familias. Conoce todos los detalles para poder saber si estás en la lista de beneficiarios.

Bono de 380 soles para independientes: Link

Aquí te dejamos con el LINK para saber si estás dentro de la lista de beneficiarios del nuevo bono de 380 soles para trabajadores independientes.

“El bono que aprobamos para independientes o informales, que alcanza a 780 mil hogares, se empezará a pagar”, indicó el presidente Martín Vizcarra.

“Nuestro mayor esfuerzo es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Queremos que la mayor cantidad de personas en situación vulnerable accedan a este beneficio. El actual padrón no es perfecto. Por ello, invocamos a las familias a no hacer el cobro si no lo necesitan. Son pocos los casos, que no superan al 1% de los registrados”, agregó. Martín Vizcarra en la última conferencia de prensa realizada el jueves 26 de marzo.

Cabe mencionar que el pago de dicho bono iniciará este miércoles 8 de abril y es exclusivo para los trabajadores independientes e informales que no han visto ganancias en las últimas semanas por el aislamiento social en Perú debido a la cuarentena.

​En Arequipa son 80 mil 791 los beneficiarios del bono independiente

La cuarentena a nivel nacional durará 2 semanas más y el dinero ayudará a las cientas de familias que por el momento no cuentan con un ingreso económico estable ya que muchos centros laborales están en para.

Requisitos para recibir el bono:

Tu hogar debe estar calificado como NO POBRE, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Además, debe ubicarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

No puedes ser beneficiario de los programas Juntos, Pensión 65 o Contigo.

No puedes haber recibido el bono otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), según Decreto de Urgencia N° 027-2020.

Los miembros de tu hogar no deben encontrarse registrados como trabajadores dependientes del sector público o privado.

En caso sea beneficiario pero no cliente del Banco de la Nación, deberá tener presente los siguientes pasos:

Validar datos

El sistema validará sus datos en una plataforma del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Registrar un número de celular y, opcionalmente, un correo electrónico.

Al completar el registro se enviará un código a su teléfono celular, para que pueda ingresar a la Banca Móvil del Banco de la Nación.

Usar la Banca Móvil (no se necesita tener saldo, datos o conexión a internet):

Asegúrese de estar cerca de un agente o cajero automático del Banco de la Nación.

Marcar *551# en el teléfono celular.

Ingresar el código que se recibió al validar los datos.

Seleccionar la opción 4 (retiro).

Ingresar el importe a retirar (monto total o parcial)

Recibirá una clave que será válida por solo 10 minutos.

Si se vence ese tiempo, podrá generar otra clave sin preocupaciones para retirar el dinero en el agente o cajero automático del Banco de la Nación más cercano a su vivienda.

Información brindada por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

⚠️ ¡Atención! Con relación al subsidio monetario de 380 soles que se otorgará a los hogares vulnerables con trabajadores independientes, el #MTPE comunica a la ciudadanía lo siguiente:#BonoIndependiente#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/hgsl7GT3DT — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) April 7, 2020

BONO Independientes | El Ministerio de Trabajo fue el encargado de informar a través de sus redes sociales todos los requisitos que deben afrontar los trabajadores independientes ara poder acceder al bono total.

▷ BONO de 380 soles para independientes: ¿Dónde puedo saber si estoy en lista?

CONFIEP ha habilitado una página web en la que solamente debes colocar tu DNI para saber si perteneces o no a la lista de trabajadores independientes que se verán beneficiados con este BONO Independientes que ha habilitado el gobierno durante esta cuarentena por Coronavirus en el Perú.

▷ Bono de 380 soles para independientes: estos son los requisitos para saber si estoy en la lista

Aquí te dejamos con la lista de aquellos independientes que califican para este nuevo BONO Independientes de 380 soles:

Figurar en el Padrón General de Hogares del Midis, con la clasificación socioeconómica de no pobres. Los hogares deben estar en lugares geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, según el Minsa. No estar incluidos en programas sociales Contigo, Juntos y Pensión 65, ni haber recibido el bono 380 que entregó hace algunos días el Midis. Los miembros beneficiarios no deben estar en planillas del sector público o privado ni tener contrato con el sector público. Deben tener ingresos mensuales menores a los 1200 soles, conforme a información de Sunat y de la SBS.

▷ BONO Independientes de 380 soles: ¿Desde cuándo puedo saber si estoy en lista?

"A partir del día martes de la próxima semana, a través del esfuerzo del Ministerio de Trabajo, vamos a atender a cerca de 800 000 trabajadores independientes. Con ellos vamos a llegar a 3 millones y medio de hogares”, anunció Martín Vizcarra.

Desde el miércoles 8 de abril se empezará a depositar a los trabajadores independientes el bono de 380 soles. El MTPE precisó que de ser uno de los beneficiarios debe contar con una cuenta en el Banco de la Nación, pues el dinero será depositado en dicha entidad bancaria.

En tanto, según información de Andina, si el trabajador independiente no es cliente del banco, deberá seguir los pasos que se indiquen en la plataforma a fin de crear su acceso a la banca móvil del Banco de la Nación por medio de su teléfono celular.

Asimismo, en ambos casos, el bono se podrá retirar desde un cajero automático o agente autorizado cercano a su hogar, evitando las colas en las ventanillas de las agencias del Banco de la Nación.

▷ BONO Independientes | ¿Cómo ver los bancos y horarios a través de Google Maps?

Google Maps ha puesto a disposición una sección especial para los bancos. Lo único que debes hacer es:

Ingresar a Google Maps en tu celular, tablet u ordenador

Dar click en el buscador que se ubica en la parte superior izquierda

Colocar el nombre del banco al que deseas asistir

Revisar el horario de atención

Hacer zoom al mapa para revisar la ubicación exacta

▷ BONO Independientes | Resumen del mensaje a la nación de Martín Vizcarra del 26 de marzo:

Se amplía el estado de emergencia hasta el 12 de abril

Se llama a diez mil reservistas del ejército

Se permite el retiro de CTS hasta por 2,400 soles

Trabajadores que ganen menos de 1,500 soles recibirán un subsidio

Se suspende un mes el aporte a las AFP

▷ BONO Independientes | Caja del Pescador: inician pagos de acreencias previsionales

La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación informó hoy a los acreedores beneficiarios, cuyos nombres aparecen en el listado publicado en la página web de la institución (www.cbssp.com), que desde el 6 de abril se está realizando un pago a cuenta de acreencias previsionales hasta por 500 soles.

De acuerdo con la comisión liquidadora, los beneficiarios incluidos en este programa de pago deberán revisar el listado adjunto a fin de verificar la institución financiera en la que recibirán su pago.

▷ Información sobre el coronavirus

Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto ‎en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se ‎sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común ‎hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de ‎Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).‎

▷ Coronavirus EN VIVO: ¿Cómo se propaga la enfermedad?

El virus es de transmisión aérea y también se puede transmitir por objetos y sustancias contaminadas, así como también por contacto humano, al igual que la gripe.

El primer caso se registró en la ciudad de Wuhan, China a mediados de noviembre. Tras cinco meses del avance del virus, Italia es el país que más víctimas tiene con 82 mil fallecidos.

Italia y España son los países más afectados, seguido por Estados Unidos. En Sudamérica, los países que más casos registran son Brasil, Chile y Perú.

