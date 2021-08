Robin, el fiel compañero de aventuras de Batman desde 1940, descubrirá oficialmente que es bisexual en la última entrega del cómic ‘Batman: Urban Legends’ de DC Comics.

Tim Drake, el nombre tras el que se oculta Robin en ‘Batman: Urban Legends’, acepta una cita romántica con Bernard Dowd en la sexta entrega del cómic.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice ‘El Chico Maravilla’ a su viejo amigo de la secundaria, Bernard Dowd.

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pide el personaje de Bernard a Robin, que de inmediato acepta la cita: “Sí... creo que quiero”, le contesta nervioso Robin a Bernard Dowd.

Habrá que esperar a la séptima entrega de ‘Batman: Urban Legends’ para ver cómo termina la cita entre Robin y su amigo especial Bernard Dowd.

