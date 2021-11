La entrevista que le realizó Christian Hudtwalcker al congresista Alex Flores, de Perú Libre, se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Y no precisamente por el intercambio de sustentadas opiniones, sino por los insultos que ‘volaron’ de uno y otro lado.

Cuando el video de la mencionada entrevista llegó a las redes sociales, de inmediato se viralizó y generó toda clase de comentarios. Unos criticaron la forma cómo Christian Hudtwalcker trató al parlamentario, y otros celebraron que lo haya ‘puesto en su sitio’.

En ese segundo grupo se encuentra el también periodista Augusto Thorndike, quien celebró que su colega haya ‘cuadrado’ al congresista Alex Flores. “Qué tal puteada del chato Hudtwalcker… Me CAGO de risa carajo…”, escribió el ‘gringo’ en su cuenta de Twitter.

Qué tal puteada del chato Hudtwalcker… Me CAGO de risa carajo… — Augusto Thorndike (@augusthorndike) November 16, 2021

Como se recuerda, Christian Hudtwalcker tuvo duros calificativos contra el congresista oficialista Alex Flores, de las filas de Perú Libre cuando el parlamentario le dijo que “la opinión que usted tiene (respecto al cambio de constitución) probablemente es la opinión de sus patrones”. “Eso no se lo acepto muéstrame quién es mi patrón. Yo puedo decir que eres un chupe de Vladimir Cerrón porque lo único que haces es defenderlo”, respondió el periodista.

“¿Tú trabajas para un empresario del canal de la radio, no?”, respondió Flores, generando más alteraciones en el entrevistador. “Muéstrame quién es mi patrón porque aquí el único muerto de hambre que responde a Vladimir Cerrón es usted”, refutó Hudtwalcker quien también lo llamó “cobarde”.

“Congresista, lo conmino a que me pruebe que mi opinión es la de los dueños de la radio, no sea cobarde”, insistió el furioso entrevistador. “Fuera de acá, usted es un cobarde, usted es el que tiene la misma opinión que Vladimir Cerrón y no osa cuestionarlo porque de ahí usted mama, muerto de hambre. A quién va a venir acá a faltarle el respeto”, dijo Christian Hudtwalcker.

“Adiós, congresista. Fuera de acá. Me va a venir a faltar el respeto, no se lo permito, qué se ha creído. Le hago la preguntas, respondes pueblo, pueblo, pueblo y ahora te haces el gallito”, finalizó el periodista.

"Chupe, sinvergüenza, muerto de hambre, cobarde". Christian Hudtwalcker desahueva a Alex Flores, congresista de Perú Libre. 💥 pic.twitter.com/YDoQe0xkdu — 🦇 El Justiciero™ (@justicierope) November 16, 2021

