Andrés Wiese sigue dando qué hablar por las denuncias de acoso que recibió en su contra por parte de una joven de 17 años y de Mayra Couto, su excompañera de reparto en la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

En el transcurso de las horas los actores de “Al Fondo Hay Sitio” se han ido manifestado a favor de Mayra Couto, mientras que otros se solidarizaron con Wiese. Uno de los últimos el darle su respaldo fue Sergio Galliani.

En su cuenta personal de Facebook, Galliani compartió un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la cuarentena, y en los comentarios sus seguidores le preguntaron por la polémica en la que está envuelto Andrés Wiese.

“Nachito, defiende a Ricolás”, comentó un usuario en el post del actor. Ante ello, el esposo de Connie Chaparro no dudó en salir en defensa del popular “Nicolás de las Casas” y lo tildó de “una buena persona”.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, escribió.

Luego de que Andrés Wiese fue denunciado por acoso, el actor de la serie “Al Fondo Hay Sitio” se pronunció en su cuenta oficial de Facebook para dar su descargo. En su pronunciamiento, el intérprete nacional rechazó “categóricamente” la denuncia de su ex compañera de reparto Mayra Couto y se refirió a la acusación de una menor de edad en su contra.

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, aseveró.

