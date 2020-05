AFP Habitat, Retiro del 25% - detalles HOY 15 de mayo: Revisa aquí toda la información para retirar hasta 2000 soles

Más detalles sobre AFP Habitat. Revisa aquí toda la información si quieres realizar una solicitud para el retiro de 2000 soles o conoce lo que dice esta administradora acerca del retiro del 25% de los fondos, cuyos cronogramas de solicitudes se conocerán a partir del próximo lunes 18 de mayo. Verifica si aún puedes realizar una solicitud para retirar hasta 2000 soles y todo lo que debes saber de AFP Habitat.

AFP Habitat sobre el 25% del retiro de la AFP

“Estimados afiliados, como se indica en nuestro comunicado, nos encontramos a la espera de que la SBS publique el procedimiento operativo para el retiro. Cuando esto se dé, les informaremos inmediatamente los pasos a seguir. ¡Muchas gracias!”, fue el mensaje de AFP Habitat sobre este tema. Además, dejó un material gráfico para que los usuarios puedan tener mejor conocimiento sobre ello.

Recomendación: “Si ya evaluaste y has decidido que vas a retirar hasta el 25% de tu fondo de pensiones, te recomendamos que abras una cuenta bancaria, en caso no tengas una, para poder depositarte dicho monto a través de una transferencia. Recuerda que este retiro es opcional, por lo que es importante evaluarlo antes de tomar una decisión”, informa AFP Habitat.

AFP Retiro del 25 por ciento: ¿Cuándo empieza el registro de solicitudes?

Según la información publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, el inicio para realizar todas las solicitudes empieza el próximo lunes 18 de mayo. Deberás estar atento a toda la información que pueda brindarte tu aseguradora sobre este tema, pues dependerá de cada una de ellas cómo se elabora el calendario.

AFP Retiro del 25%: Plazos y formas de pago

Si tu fondo es hasta 4300 soles: el pago se realizará en una sola armada a 10 días de presentada tu solicitud

Si tu fondo es mayor a 4 300 soles: El pago se realizará un 50% en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada tu solicitud y el 50% restante a los 30 días calendario del primer desembolso.

AFP Retiro del 25%: Detalles a tener en cuenta

Si el afiliado ya accedió al retiro de los 2000 soles según Decreto de Urgencia N. °034-2020, este monto será descontado al realizar la nueva solicitud.

Las AFP seguirán atendiendo en paralelo las solicitudes del retiro del Decreto de Urgencia N. °038-2020

El cronograma de atención de solicitudes será establecido por cada AFP, según plazos establecidos por la Ley.

El afiliado dispone de 60 días calendarios para presentar la solicitud de retiro, por única vez.

¿Quiénes podrán acceder al retiro de 2000 soles?

Afiliados que no registren aportes en el mes de marzo 2020 y que no hayan accedido al retiro de hasta S/ 2 000 con anterioridad. Recuerda que el derecho al retiro no es complementario.

¿Cuándo y cómo podré solicitar el retiro de 2000 soles?

Desde el 6 de mayo puedes ingresar a www.consultaretiroafp.pe para realizar la consulta y ver si puedes realizar tu solicitud

Sobre el retiro de 2000 soles

AFP Habitat atendió, hasta el 29 de abril, el pedido de más de 350,000 afiliados para retirar hasta 2,000 soles de sus fondos de pensiones, medida que ha beneficiado a cientos de miles de peruanos para poder tener un respaldo económico en medio de la pandemia del COVID-19.

AFP Habitat: ¿Cómo realizar tu solicitud de retiro de 2000 soles?

Lo primero que debes hacer es ingresar al link https://www.afphabitat.com.pe/

Posteriormente, aparecerá una pantalla como la que dejaremos a continuación y allí tienes dos opciones.

Si aún no has consultado si accedes al retiro, das click en esa opción, pero si quieres realizar tu solicitud de inmediato, le das click.

Deberás ingresar tu número de DNI, tu dígito verificador y posteriormente te abrirá una ventana como la siguiente

Esta es la ventana de registro de solicitud y allí deberás completar todos tus datos para completar con el procedimiento.

Recuerda, todo es 100% digital y te llegará más información a tu correo electrónico.

