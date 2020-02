Aczino confirmó que no seguirá batallando en el circuito de competencias freestyle causando una gran desilusión en los amantes de las rimas. Mauricio Hernández cumplirá con los compromisos ya establecidos y luego se dedicará de lleno a su carrera musical. Este año 2020 solo se verá al mexicano en la FMS Internacional, Ghetto Dreams y Red Bull Internacional.

“Yo no entiendo sus lenguajes, prefiero alejarme de ese público lo más que pueda y enfocarme en la gente que aprecia lo que yo hago, por ello prefiero alejarme de todo el circuito de las ligas. Yo no quiero andar educando a toda la gente lo que es es una rima, una metáfora o una métrica, prefiero dejarles el espacio. No quiero saber nada de torneos, de jueces, de video reacciones a batallas, nada de super expertos porque no están preocupados por lo que realmente uno hace, los versos, las rimas los punch-lines”, se escucha decir a Aczino en el video que viene rebotando en varias páginas de freestyle.

Para muchos Aczino es el mejor freestalero de todos los tiempos, la manera como ha sabido comprender con cosas nuevas en sus batallas a través de los años lo volvieron uno de los MC más respetados del circuito debido a sus títulos, por ello ahora que confirmó su alejamiento le quedan pocas jornadas en la tarima de competencia.

“No me retiro de la música, de las batallas, ni del freestyle, de lo único que me alejo es de las competencias, si en algún momento siento que debo volver lo haré. Como dicen, si no te gusta, pues vete a hacer lo tuyo y es lo que voy a hacer”, agregó Mauricio Hernandez.

Aczino se retira de las competencias, conoce su explicación y cuáles son sus últimas batallas de freestyle confirmadas (Foto: Urban Roosters)

