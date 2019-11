Christian Cueva no es tomado en cuenta en Santos desde hace varios meses, pero su situación podría cambiar en este cierre del Brasileirao. A falta de cuatro fechas para el final del campeonato brasileño, el presidente del ‘Peixe’, José Carlos Peres, hizo un pedido importante a Jorge Sampaoli sobre el jugador de la selección peruana.

Las palabras del presidente de Santos

“Cueva está entrenando. La gente espera que haya un buen sentido para que pueda jugar. Un jugador del nivel de Cueva no puede estar en la reserva. Hay que valorar el producto para las negociaciones”, afirmó el presidente de Santos en entrevista con el programa Mesa Redonda de TV Gazeta.

¿Por qué es importante que vuelva a jugar?

Santos no quiere contar con Christian Cueva para la próxima temporada y eso no es una novedad. Pero para que el ‘Peixe’ pueda conseguirle un nuevo club necesitan que Jorge Sampaoli le vuelva a dar minutos en el primer equipo, pues el valor de ‘Aladino’ ha caído considerablemente y ya no cuesta los 7 millones de dólares que valía cuando arribó al club.

Recordemos que existe una cláusula de compra obligatoria que le impuso Krasnodar a Santos, pues tenían que comprarlo sí o sí al término del préstamo y esos 7 millones de dólares serían pagados en 3 cuotas durante todo el 2020.

