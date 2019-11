Ya ha pasado algún tiempo desde que Juan José Oré dejó de ser trabajador de la Federación Peruana de Fútbol tras decisión del jefe de la Unidad Técnica de Menores, Daniel Ahmed. Sobre ello volvió a referirse el técnico de la famosa generación de los ‘Jotitas’ e indicó que el argentino no le dio la cara.

“Si él me saluda yo le respondo el saludo. Le pediría explicaciones de por qué no me dijo las cosas en su momento. Todos sabemos cómo llegó Daniel Ahmed. De él dependía (mi continuidad) porque los dirigentes no pueden decidir si un técnico sigue. Antes era diferente, decidían Burga con Quintana. El jefe de la UT es el que da el visto bueno a los técnicos, él ha tenido que ver con esto y no fue claro conmigo en ningún momento. No me dio cara”, afirmó JJ Oré en entrevista con Toque y Gol.

“Todos queremos trabajar en la selección, queremos darle la experiencia a la selección después de haber trabajado 17 años, ¿quién no quisiera estar? Si las posibilidades están, se podría ver. Todos como entrenadores queremos estar en la selección. Al principio me dijeron si quería trabajar en la FPF y respondí que hasta poniendo los conos”, añadió Juan José Oré sobre su etapa en la ‘Bicolor’.

Recordemos que Daniel Ahmed culmina su contrato en la Federación Peruana de Fútbol en diciembre y su continuidad como jefe de la Unidad Técnica de Menores aún continúa en evaluación.

También te puede interesar