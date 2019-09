Paolo Guerrero: el 'Depredador' responde si será entrenador en el futuro y habla sobre su retiro | VIDEO

Paolo Guerrero, actual delantero de Internacional y capitán con la selección peruana, dio detalles sobre su futuro en el fútbol. Con 35 años, el 'Depredador' aún siente que le quedan muchos años más en actividad. Eso sí, el goleador no se visualiza como entrenador en un futuro.

"No me he puesto a pensar qué quiero hacer después del fútbol, porque aún quiero jugar muchos años más... pero no me veo como entrenador porque soy muy temperamental, y un técnico tiene que saber llevar al equipo, saber cómo tratar a algunos jugadores problemáticos que siempre hay", afirmó Paolo Guerrero en entrevista con FOX Sports Radio Perú.

"DIFÍCIL QUE SEA ENTRENADOR"#FOXSportsPeru | Paolo Guerrero se refirió a que podría hacer una vez que deje el fútbol. pic.twitter.com/nScBdInilX — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) September 20, 2019

Además, reveló las razones por las que aún quiere seguir en actividad deportiva durante muchos años más: "Me siento bien físicamente y mentalmente preparado. Quiero conseguir más objetivos, quiero seguir jugando y conseguir muchas cosas en el fútbol. Cuando yo juego me convierto en un niño y quiero dar todo de mí mucho tiempo más", añadió el 'Depredador'.

Recordemos que el contrato de Paolo Guerrero culmina a finales de 2021. Es bien sabido que el delantero peruano quiere retirarse en Alianza Lima y habrá que esperar un poco más para saber si para el 2022 hace una "escala" en algún otro club o arriba al conjunto 'blanquiazul'.

