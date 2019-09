Sporting Cristal | Alan Diez tras la venta del club: "Hoy me siento huérfano, así como el club"

El periodista Alan Diez, conocido hincha de Sporting Cristal, manifestó su dolor al conocer la compra del club por parte de Innova Sports, que ya fue presentado en las instalaciones de La Florida.

"Hoy me siento huérfano como Sporting Cristal. Ha llegado alguien como dueño que no me ha visto crecer, me están presentando un padrastro y por el momento sólo queda pensar que más adelante podemos llegar a ser amigos", dijo en Radio Capital.

En la cita de presentación estuvieron María Julia Sáenz, flamante vicepresidenta del directorio de Sporting Cristal, Joel Raffo, socio fundador de Innova Sports, y Enrique de la Piedra, gerente general de la citada empresa. El evento también contó con la presencia de los jugadores Jorge Cazulo y Carlos Lobatón, y del entrenador Manuel Barreto.

"Me complace retornar a la que alguna vez fue mi casa, Sporting Cristal, donde hace 20 años tuve la suerte de ser parte de las divisiones menores y donde fui dirigido por el gran Alberto Gallardo. Hoy estoy aquí en representación del grupo que presido, Innova Sports, a ponerme a disposición de una institución con una tremenda tradición como lo es Sporting Cristal", fue el mensaje inicial de Joel Raffo.

