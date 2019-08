Hinchas de Flamengo se burlan de Paolo Guerrero y afirman que está 'desaparecido' | FOTOS

Paolo Guerrero fue eliminado de la Copa Libertadores 2019 con Internacional luego de empatar 1-1 ante Flamengo en el Beira Río y perder por 3 a 1 en el global tras la victoria del 'Mengao' por 2-0 en el Maracaná.

El delantero de la selección peruana pasó desapercibido en el encuentro, no tuvo conexión con la volante, no recibió pases de sus compañeros, no tuvo ocasiones de gol ni remates a portería, un partido bastante discreto al punto que los hinchas de Flamengo lo han hecho viral en Brasil.

¿Cuál es la razón por la que es viral en el país de la samba? Resulta que los hinchas de Flamengo han publicado en redes sociales varias imágenes de Paolo Guerrero indicando que "está desaparecido" y que "la última vez que se le vio fue antes del partido de Flamengo", todo debido a su poca relevancia en el duelo por la Copa Libertadores 2019.

