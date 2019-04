Paolo Guerrero: cuatro delanteros que pueden reemplazarlo y Gareca aún no prueba

El regreso al fútbol de Paolo Guerrero ha despertado la alerta en todos, pensando en cómo será el futuro de la selección peruana cuando el 'Depredador' ponga fin a su ciclo en el combinado nacional.

Con 35 años, Paolo Guerrero se perfila a ser figura del Internacional de Porto Alegre tras su doblete ante Palestino. Además, una de los objetivos del atacante peruano es jugar la Copa América y por qué no pensar en traer el trofeo, tal y como lo hizo la blanquirroja en el 75'.

Ante la incertidumbre por no saber quién ocupará el lugar de Paolo Guerrero cuando no este más en la selección peruana, quisimos hacer una lista de potenciales reemplazantes del '9' del Internacional, pensando en el largo plazo.

Christopher Olivares:

El exjugador de Sporting Cristal no tuvo un buen torneo Sudamericano Sub-20 con la selección peruana, pero su pase al extranjero por el Vitoria Guimaraes lo hace ser uno de los firmes candidatos para la delantera peruana, cuando Paolo Guerrero no sea llamado. Hace poco el hijo del 'Zancudo' reveló a Depor sobre la comparación que le hicieron con Guerrero: "No me fastidia que me comparen con Paolo Guerrero. Al contrario, me halaga mucho. Saber que me comparen con él es bueno. Es un referente de la Selección Peruana. Trato de aprender mucho de él, lo he visto en muchos partidos y es un buen delantero".

Sebastián Gonzáles Zela:

Actualmente es uno de los jugadores del Sport Boys. Es quizás el delantero peruano con proyección que más puede cumplir la función de un '9' de área. En el pasado Sudamericano Sub-20 tampoco tuvo un gran performance, pero por ahora es considerado en las convocatorias que han hecho para su categoría y Ricardo Gareca ya lo conoce, pues formó parte de la delegación sub-20 que viajó al Mundial de Rusia y sirvió como sparring al cuadro absoluto de la bicolor.

Alexander Succar:

La lesión que tuvo el año pasado le quitó posibilidades de jugar en el Sion FC de Suiza y con ello no pudo seguir mostrándose para que Ricardo Gareca pueda considerarlo en los primeros amistosos que jugó en el 2019. Tras su regreso al fútbol peruano, Succar fue prestado por Sporting Cristal al Huachipato de Chile, en donde ya ha marcado. Succar ya debutó con Gareca, pero solo algunos minutos por lo que deberá ser visto en más partidos para saber cuáles son sus chances.

Yuriel Celi:

Aunque es un prospecto que recién se ha dado a conocer en el Sudamericano Sub-17, Yuriel Celi va demostrando partido a partido su condición de líder y buena técnica que lo hacen un jugador que invita a soñar al hincha. Pese a que su posición natural es la de volante, ubicarlo en la delantera como una referencia de área no parece ser descabellado. Hay muchas posibilidades que Celi tenga más acercamiento con Gareca, si es considerado en la selección peruana Sub-23 que participará en los Juegos Panamericanos a realizarse en nuestro país.

