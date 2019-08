Ángela Leyva en modo Karla Ortíz denuncia maltrato de la FPV: "Nadie me dijo que ya no estaba en la selección" | VIDEO

Luego de que se filtrara la lista de convocadas a la selección peruana de vóleibol, Ángel Leyva es una de las grandes ausencias debido a una lesión. Eso sí, una de las mejores jugadores que tiene nuestro país ha denunciado maltratos de la Federación Peruana de Vóleibol y explicó las razones de su molestia contra la FPV y el técnico, Francisco Hervás.

"Para mí es complicado tener una lesión de este tipo, tengo un desgarro que tiene un 20%, no es un desgarro de gran magnitud, no es tan grave, se puede solucionar y requiere un tiempo", expresó Ángela Leyva en ATV.

¿Cómo se enteró de su ausencia en el Sudamericano?

Además, la voleibolista explicó cómo fue que se enteró de su no convocatoria: "Eran 11 de la noche y recibo mensajes, llamadas de la prensa, me etiquetaron en Instagram y yo me he enterado del tema. Mi mamá me dice: "Qué falta de respeto, hacia una jugadora que siempre ha estado en la selección". A mí nadie me lo comentó, yo estuve en el entrenamiento, el entrenador sabía que yo no estaba en la lista. Es una falta de respeto", añadió.

Video: ATV

"Le mandé un mensaje a Francisco Hervás, preguntándole qué había pasado y por qué no me comunicó las cosas antes de hacerlo público y reconoció que fue una falta de respeto y después de eso me pone: "Tienes que venir porque te tienes que despedir de tus compañeras y te desea éxitos en tu viaje a Turquía", explicó Leyva.

Finalmente, reveló qué fue lo que más le ha dolido de este duro momento: "Me ha dolido. Las chicas ya se fueron hoy y ellas ya están en Cajamarca. No pienso ir porque aún estoy dolida por lo que ha pasado y espero una explicación. No esperaba esto. Yo sabía que se iba a dar esta posibilidad por mi lesión, pero estar fuera de la lista, que digan cosas que no son es lo que más me ha dolido. Han dicho que tengo una lesión muy grave y que probablemente no vuelva a jugar. Que no me lo diga cara a cara fue lo que me dolió más", sentenció.

Video: ATV

