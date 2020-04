La NBA es el baloncesto. El baloncesto es la NBA. Así de simple. No hay otro torneo de básquet en todo el planeta que pueda siquiera hacerle sombra a la gran competencia que se juega en Estados Unidos. No obstante, podemos errar en suponer que las grandes estrellas que brillan en ese certamen solo son deportistas estadounidenses. La gran mayoría sí, pero no todos.

Con el español Pau Gasol y el argentino Manu Ginóbili fuera de competencia, en la actualidad hay otros basquetbolistas oriundos de otras naciones que destacan nítidamente en la NBA. Uno de ellos es, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo, que juega en Milwaukee Bucks. Nacido en Atenas (Grecia) y apodado la ‘Bestia Negra’, Antetokounmpo viene brindando grandes actuaciones desde que llegó a la NBA en el 2015. De hecho, la temporada pasada fue elegido el MVP. Asimismo, también obtuvo el premio al jugador más destacado, cuatro veces all-star y cinco veces quinteto defensivo del año en la NBA.

Tampoco podemos dejar de mencionar a Luka Doncic, de los Dallas Mavericks. El esloveno que en febrero cumplió 21 años es una de las grandes figuras de su escuadra. El año pasado, ganó el premio del novato del año, además de ser elegido por primera vez para el juego de estrellas de la NBA.

Otro basquetbolista de los Dallas Mavericks que también aparece en esta lista es Kristaps Porzingis, nacido en Letonia. Aunque las lesiones le han jugado una mala pasada a este gigante de más de dos metros, el ‘Unicornio’, como así lo llaman, los especialistas creen que llegará a ser una de las estrellas de la NBA. Por el momento, solo una vez ha sido all-star.

Otras dos estrellas

El siguiente es Rudy Gobert, que juega en el Utah Jazz. El defensa francés es uno de los mejores en su puesto en la actualidad. Con él debajo del aro, encestar es una tarea muy difícil. Ha sido 2 veces mejor defensor del año, campeón de tapones, tres veces quinteto defensivo del año y una vez all-star.

Ben Simmons, de Philadelphia Sixers, no podía faltar en esta relación. Con 23 años, el nacido en Australia ya está dejando en claro su enorme potencial para destacar en esa exigente competencia. Con 3 temporadas en la NBA, promedia 16.1 puntos, 8.1 asistencias y 7.8 rebotes por partido. Simmons ganó el premio al novato del año, y ha sido dos veces seleccionado para el juego de estrellas de la NBA.

