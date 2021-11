La jornada dominical de la NBA no pudo cerrar de manera tranquila, puesto que se desató una gran trifulca durante el Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers. Los protagonistas del bochornoso momento fueron Isaiah Stewart y LeBron James, estrellas de cada equipo respectivamente, luego de una disputa que tuvieron mientras se ejecutaba un tiro libre para los locales.

El tercer cuarto estaba en desarrollo, cuando Jerami Grant se dispuso a cobrar una falta, lo que provocó que sus compañeros y rivales se queden al pendiente de algún rebote. Debido a esas circunstancias, ‘King James’ se ubicó en posición defensiva, atento a cualquier situación que pueda ocurrir.

Sin embargo, LeBron no se encontraba muy cómodo, dado que tenía a Isaiah Stewart muy cerca, incomodando sus movimientos. En un intento de despegarse de la marca, la estrella de Los Angeles Lakers utilizó los brazos, pero elevó el miembro superior izquierdo de manera peligrosa, impactando con el codo y el puño en el rostro de su colega.

El pívot de Detroit Pistons, emanando sangre de la ceja y la boca, consideró que la entrada fue desleal y se abalanzó sobre su rival de la noche, buscando vengarse por lo ocurrido. De inmediato, las estrellas de ambos equipos intercedieron en la escena, tratando de alejar a los actores de la disputa para apaciguar los ánimos.

Isaiah Stewart se descontroló tras agresión de LeBron James. (Video: ESPN)

Los intentos fueron en vano, puesto que Isaiah Stewart no se controlaba e incluso amagó retirarse de la cancha del Little Caesars Arena, pero solo fue con la intención de escapar de sus compañeros y comando técnico para ir a pelear. Tras varios minutos de tensión, las cosas volvieron a su cause natural, bajo otra clase de sensaciones.

Finalmente, Los Angeles Lakers se impusieron por 121-116 sobre Detroit Pistons, aunque se alistan para recibir una mala noticia: LeBron James fue expulsado por segunda vez en su carrera y se espera que la NBA lo margine por varios partidos. Isaiah Stewart también correrá la misma suerte por su agresiva reacción.