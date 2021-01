La vuelta de Conor McGregor al octágono tiene a todos pendientes de cada paso del irlandés previo a la pelea de este sábado 23 de enero ante Dustin Poirier por la UFC. Sigue aquí todos los detalles de lo que será la ceremonia de pesaje.

Dustin Poirier (156) vs Conor McGregor (155)

A qué hora se encontrarán entre McGregor y Poirier

El hecho de que McGregor haya estado alejado de los eventos de UFC hace que el pesaje de este viernes sea a un más expectante. Esta ceremonia será en la Fight Island de Abu Dabi.

Perú | 10 horas

México | 9 horas

Colombia | 10 horas

Chile | 12 horas

Estados Unidos | 10 horas

España | 16 horas

Argentina | 12 horas

Dónde ver el pesaje entre Dustin Poirier y McGregor

Como en todos sus eventos, la UFC ofrece la transmisión del pesaje y careo de McGregor y Poirier totalmente gratis. Esto se podrá seguir a través de redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. Pero, si te encuentras en Estados Unidos la señal para ver este encuentro será la de ESPN .

Conor McGregor espera el regreso de Khabib: “El mundo sabe que esta pelea no ha terminado”

Especialmente, luego de las palabras de Dana White, quien había asegurado que Khabib se plantearía volver a pelear en caso alguno del UFCC 257 lo sorprendiera. En ese sentido, ‘The Notorious’ habló sobre la posible decisión del ruso.

“Realmente no me importa. Él no dijo eso, Dana lo hizo. Vamos a pasar la pelea. Es un negocio difícil. Han pasado cosas en su vida personal, no le deseo ningún mal. Como dije, fue en 2018, ha pasado mucho tiempo”, dijo McGregor sobre Khabib durante la conferencia de prensa previa al UFC 257.